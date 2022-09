El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) , Carlos Lesmes, presidió este jueves un pleno extraordinario del organismo. CGPJ | EFE

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha expresado este martes su confianza en que en «unos días» el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le compete designar, restando importancia al hecho de que no los haya efectuado este 13 de septiembre —como fijaba la ley—, al tiempo que ha asegurado que el Ejecutivo esperará al consejo para nominar a sus dos candidatos para completar la renovación de los cuatro magistrados del Constitucional cuyo mandato caducó el 12 de junio.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

«El Gobierno no contempla otro escenario que no sea que el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, que tiene una posición institucional, no proceda a nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional cumpliendo la ley», ha dicho Llop en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

«Dejar trabajar» a los vocales

Así, se ha mostrado «segura» de que «en unos días tendremos ese acuerdo», por lo que ha instado a «dejar trabajar» a los vocales del CGPJ para alcanzarlo, subrayando no obstante que se trata de una «obligación legal» que tienen.