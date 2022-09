La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, en la rueda de prensa en la que descartó un adelanto electoral Alejandro García | EFE

La manifestación independentista de la Diada, celebrada el domingo en Barcelona, ha aumentado la fractura en el secesionismo con un nuevo pulso entre ERC y Junts. Los republicanos reconocen que su apuesta por la mesa de diálogo está hoy más cuestionada en el independentismo, pero no prevén cambios en su estrategia y no se arrepienten de haberse desmarcado del movimiento secesionista en la manifestación. Creen que el no participar en la protesta fue acertado.

Eso sí, podría tener consecuencias en el Gobierno catalán. Su socio de coalición, Junts, se sumó ayer a la presión que ejerció la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Tras reunir a 150.000 personas, el organismo desafió al presidente, Pere Aragonès, a reactivar la independencia o a convocar elecciones.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, avaló esa tesis en RTVE. «Hay que cumplir con el mandato por el que te han votado», afirmó. Borràs advirtió a ERC de que la ruptura del Ejecutivo autonómico está sobre la mesa y es una «perfectamente posible». A su juicio, el Gobierno catalán no puede seguir como hasta ahora. Junts amaga con convocar una consulta interna para decidir si sale de la Generalitat. Los posconvergentes han dado un mes a Aragonès —hasta el debate de política general de final de septiembre— para que varíe el rumbo en la hoja de ruta independentista. Si no ven cambios, los de Puigdemont amenazan con salir del Gobierno. Reclaman al presidente que ponga en marcha una especie de estado mayor del nacionalismo —como existía en los años del procés— para pilotar una nueva estrategia rupturista. En esa dirección, Junts exige la presencia de los partidos, las entidades y el Consejo para la República de Puigdemont.