Para Fumanal, «el independentismo mostró que sus dirigentes generaron un relato que no tenía una base real, causando una gran frustración entre sus seguidores: ni había plan concreto, ni instituciones de desconexión, ni países dispuestos a reconocerlo, ni en la UE veían la separación con simpatía. El objetivo no era tan sencillo ni tan rápido». En segundo lugar, «la postura de diálogo del Gobierno con la Generalitat evita alimentar el discurso victimista, algo que se debe reconocer a los partidos que lo sostienen, ya que aguantan las presiones de aquellos que no comparten esta solución». En tercer lugar, «la altísima tensión social no es sostenible en el tiempo. En Cataluña la sociedad estaba en un situación de exaltación impropia de países desarrollados».

División, hartazgo, desencanto y factores internacionales

Uno de los factores fundamental que explican la pérdida de fuerza del independentismo es la fractura entre los dos socios de gobierno, ERC y Junts per Catalunya. También han influido la crisis sanitaria provocada por la pandemia del covid y la actual crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, que centra a ahora la atención en todo el mundo y quita el foco en las reivindicaciones secesionistas