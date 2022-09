El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, durante su discurso en la apertura del Año Judicial presidida por Felipe VI. J.J Guillén | EFE

Con paso ligero y cansino, en soledad, solo vigilado a distancia por su cohorte de escoltas. Carlos Lesmes salió del Tribunal Supremo, cruzó de acera y entró en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La imagen se produjo el pasado miércoles. Dos horas después de concluir el acto de apertura del curso judicial. El presidente del gobierno de los jueces parecía llevar una pesada losa. Su mirada, entre vacía y perdida, no mostraba signos de vitalidad. Más bien de sufrimiento. Quizá estaba en pleno proceso de maduración del discurso que acababa de pronunciar ante el rey, la cúpula judicial y representantes del Gobierno y de la oposición. Quizá estaba padeciendo el bajón fisiológico propio de quien acaba de pasar un trance difícil. Quién sabe.

Lo único cierto es que Lesmes, pasado el mediodía del miércoles, en un salón de plenos del Supremo abarrotado y expectante, pronunció un discurso de ocho páginas que ocupará un lugar destacado en la grave crisis que sufre el Poder Judicial. Una situación «lamentable y desoladora», una «anomalía democrática» a cuenta del bloqueo político para renovar su órgano de gobierno, que va camino de los cuatro años de interinidad. Un hecho inédito en sus 42 años de vida. Lesmes planteó sin rodeos, y luego lo confirmó su entorno, que dimitirá del cargo si Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo —presente en el acto y con quien habló diez minutos en los corrillos posteriores— no llegaban a un acuerdo «en las próximas semanas» para renovar el CGPJ. Bajo la atenta y seria mirada de Felipe VI, el máximo representante del Poder Judicial dio un golpe en la mesa sin precedentes en sus cerca de nueve años de mandato. Casi un ultimátum, que a muchos de los presentes cogió por sorpresa. «No puede ser, ¿pero de verdad va a irse?», se cuestionaba cariacontecida una jueza decana. «Ya era hora de que moviera ficha. La situación no es grave, es trágica. No sois conscientes», justificó un presidente de Sala del Supremo.

Rebelde con causa

La metamorfosis de Lesmes se consumó este 7 de septiembre. La transformación de un magistrado conservador con un alto sentido institucional. Una proyección que le ha acompañado en este largo viaje como cabeza visible del Poder Judicial y que mutó el miércoles en una suerte de rebeldía con causa de fuerza mayor. Lesmes identificó a los responsables de esta situación y les avisó de que tomará decisiones «que ni queremos ni nos gustan». Con especial atención a la ley impulsada por el PSOE, que amputa la competencia de los nombramientos del consejo en funciones. Una norma que ha tenido un efecto «devastador» para el funcionamiento de los tribunales y contrario al deseado: presionar al PP.