Pedro Sánchez Juanjo Martín | EFE

Fueron 47 minutos de ataque inmisericorde por parte del presidente del Gobierno al líder de la oposición sin relación con el objeto del debate, que era el decreto de medidas de ahorro energético. Tras un primer discurso largo, pero en tono explicativo, Pedro Sánchez llevaba preparada su réplica a Feijoo y se aplicó a ella sin responder a la intervención del líder el PP. En el PSOE habían adelantado que la intención del jefe del Gobierno era desmontar la imagen de gestor del expresidente de la Xunta. Y creen haberlo conseguido.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Aunque los propios socialistas reconocen que Sánchez estuvo muy duro en su intervención, consideran que era necesario para impedir que cale la imagen de moderación y de gestor pragmático que ha conseguido labrarse Feijoo.

Los asesores de Sánchez le habían preparado un dosier con todos los lapsus y errores cometidos por Feijoo desde que llegó al liderazgo del PP. Y Sánchez no se salió del guion. La idea era transmitir que es un político que no está preparado para gobernar por su desconocimiento en materia económica, fiscal y energética. Por ello, entre una ristra de supuestos errores, Sánchez le reprochó su declaración en el mes de marzo, cuando dijo que el Gobierno se estaba «forrando» con la recaudación de impuestos, cuando en realidad la mayoría de esos impuestos van a parar a las comunidades autónomas, o que afirmara que en Galicia el rural no paga tributos. «Su conocimiento en impuestos, permítame que se lo diga, es justito» afirmó el presidente para tratar de dejar en evidencia a Feijoo.