Macrocausa en Barcelona

El Ejecutivo catalán pone el foco en la macrocausa de la Audiencia de Barcelona contra una treintena de personas, la mayoría de ellas altos cargos del propio Gobierno autonómico durante el 1-O. Son los responsables de menor rango de la organización del referendo y están pendientes de juicio por malversación, desobediencia, falsedad y prevaricación. El escrito de acusación de la Fiscalía está aún pendiente. Si los organizadores del 1-O fueron indultados, los responsables de segunda fila no pueden entrar en prisión, según argumentó Aragonès. Entre esa treintena de acusados está el jefe de filas de ERC en el Parlamento autonómico, Josep Maria Jové, mano derecha de Junqueras en el 2017. «Hay que aprovechar» la fuerza de ERC en el Congreso, avisó el presidente catalán.

Una Diada rota

La apuesta dialogada de la Generalitat con el Gobierno central es uno de los puntos de conflicto entre ERC y la Junts y que la ANC criticará en la manifestación independentista de la Diada del 11S. Aragonès reiteró que no acudirá a la protesta. Igual que los consejeros de ERC, a diferencia de los de Junts, que harán pleno. Tanto Junts como la CUP cargaron este miércoles con dureza contra el plante de los republicanos. «No tendría sentido ir a una manifestación que va contra el Gobierno que presido», justificó el jefe del Ejecutivo catalán. El presidente pide a la ANC que redirija su presión contra el Estado en lugar de hacerla «a compañeros de viaje». La Diada y la mesa de diálogo amenazan con romper el Gobierno catalán, aunque Aragonès se mostró convencido de que el Ejecutivo no se divorciará. Se especula, no obstante, con que la primera ruptura podría producirse en el seno de Junts, si Laura Borràs consuma la escisión y se lanza a crear una plataforma electoral con la ANC. Una idea que lleva meses sobre la mesa y que la propia expresidenta del Parlamento autonómico tuvo que desmentir este miércoles.