Este lunes, Lesmes afirmó que los nombramientos deben hacerse «el día 8, si es posible, y si no los días sucesivos», aunque reconoció que «cuesta encontrar unas voluntades dirigidas hacia una misma persona». A quienes sostienen que «hay que boicotear los nombramientos», les recordó la «institucionalidad» del Consejo e insistió en que si se ha aprobado una ley hay que cumplirla, más allá de que pueda gustar o no las circunstancias en las que se aprobó. Y fue firme ante cualquier intento de boicot: «Yo me opongo a que esta institución se declare en rebeldía». «Lo he sostenido durante toda mi vida y lo sostengo ahora. Es nuestro deber: el cumplimiento de la ley y de la Constitución. Y, por lo tanto, nuestra obligación será procurar ponernos de acuerdo», dijo.