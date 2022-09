Ante la posibilidad de que su nombre sea uno de los que se propongan para el TC, Lesmes ha sido tajante y ha negado haber realizado maniobras para ello, al tiempo que se ha autodescartado para ser candidato en «un futuro inmediato». «Como presidente del CGPJ, en esta coyuntura me parecería indecente que yo me prevaleciera del cargo para obtener esa ventaja. Quien está diciendo otra cosa está mintiendo interesadamente. No tengo ninguna intención de ir al TC en las actuales circunstancias. Y en el futuro inmediato por su puesto que tampoco», ha señalado.

El bloque conservador del CGPJ se abre al consenso para renovar el TC pero exige sus tiempos

Los vocales del bloque conservador del CGPJ han dado un paso atrás apostando ahora por consensuar un acuerdo para los nombramientos de los dos magistrados del Constitucional, siempre y cuando se pacten «unas reglas del juego» que otorguen tiempo al Consejo para un pacto en aras de la «institucionalidad».

«Después de un intenso debate, hemos concluido que nuestra postura pasa por defender en todo caso la institucionalidad, y que ello impone que lleguemos a acuerdos debidamente consensuados», han informado a Efe fuentes del bloque conservador, tras dos horas de reunión la víspera del acto de apertura del año judicial.

Ahora bien, las mismas fuentes precisan que «para llegar a esos consensos, es necesario establecer, como primer paso, las reglas de juego» sobre las que trabajar para alcanzar esos acuerdos. Solo «una vez establecidas, se generará el marco adecuado en el que resulta fundamental que se respeten los tiempos de decisión del Consejo», añaden las fuentes.

Esto se traduce en que los vocales más conservadores se abren a negociar los nombres de los dos magistrados para el TC pero más allá del pleno extraordinario fijado para este jueves, lo que desliza la idea de que probablemente no se cumpla tampoco la fecha del 13 de septiembre que establece la ley para acordar los nombres.

Su posición supone, ademas, una respuesta al Gobierno que no barajaba otro escenario que fuera cumplir con la legalidad vigente y acordar en el pleno de mañana los nombres de los magistrados.

Previamente, fuentes de Moncloa habían señalado que el Gobierno no contemplaba la posibilidad de que el jueves el Consejo no decidiera, y que confiaba en que así fuera porque el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, había sido muy elocuente al respecto. Con todo, no habían querido detallar cual iba a ser su posición en caso de que el CGPJ incumpliera la fecha acordada por la ley, que a día de hoy parece el escenario más previsible.