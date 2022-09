Así, ha afirmado que le parece «curioso» que ni siquiera los periodistas tuvieran acceso al mismo y que no le sorprendería que aún no estuviese finalizado y Feijoo no lo presente hasta dentro de un par de días. «Creo que hay que ser más serio», ha trasladado en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press.

Respecto al resultado del debate, la también vicesecretaria general del PSOE, ha sostenido que fue «muy claro» a favor de Sánchez, pues, a su juicio, se vio un presidente que «fue desgranando en su primera intervención una serie de propuestas con rigor y seriedad, basado en la evidencia de los datos que son los que nos tienen que marcar el camino correcto», ha declarado.