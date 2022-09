La que fuera fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y Álvaro García Ortiz, en el acto de toma de posesión de este como nuevo fiscal general, en el Tribunal Supremo Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La toma de posesión en el Tribunal Supremo del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que sustituyó a Dolores Delgado tras su renuncia por motivos de salud, pasó este lunes a un segundo plano por la situación «insostenible e inaceptable» de la Justicia. Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, protagonizó con sus declaraciones el solemne acto al que ha asistido la cúpula judicial al completo.

Lesmes dijo que no alberga «ninguna esperanza» de que se llegue a un acuerdo para la renovación del CGPJ, cuya interinidad está causando una situación «desoladora» para la imagen de la Justicia. «Dentro de poco habrá salas del Supremo que no se podrán componer y en unos meses el Tribunal Militar Central no se podrá reunir», ejemplificó. El responsable del órgano de gobierno de los jueces señaló a los autores del bloqueo político: Congreso, Senado y los partidos. Además, se descartó como candidato para el Tribunal Constitucional «en las actuales circunstancias».

Lesmes negó que él se esté postulando para lograr un puesto en la corte de garantías, pendiente de renovación también y cuyo plazo legal máximo es el próximo día 12, ni que haya presionado a magistrados del Supremo para que acepten ir al alto tribunal.