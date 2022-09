La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta

ERC cerró este lunes filas con la decisión del presidente de la Generalitat de no acudir a la manifestación independentista que la ANC celebra el domingo con motivo de la Diada catalana del 11S y dejó en el aire la participación de los miembros de su cúpula.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Las aguas bajan muy revueltas en el campo secesionista. Esquerra cargó contra la ANC, a la que acusó de fomentar la división y de llevar una «deriva autodestructiva» en el independentismo. A día de hoy, la única dirigente de ERC que ha confirmado su presencia en la manifestación es Carme Forcadell, que fue presidenta de la ANC. Todos los demás amagan con no acudir. Oriol Junqueras, por ejemplo, fue pitado y abucheado el año pasado.

La formación republicana ha dado libertad a sus cargos y militantes para asistir o no a la protesta organizada por la entidad nacionalista. Pero la dirección del partido de Junqueras ya advierte de que no se siente cómoda con el planteamiento de manifestación, en el que se pone el foco de la crítica en los partidos independentistas y en el Gobierno catalán y no en el Estado español. Y exige a la ANC que reformule la convocatoria para que sea más transversal e inclusiva y todos los independentistas puedan verse representados. Si no hay cambios, es de esperar un plante por parte de la mayoría de dirigentes republicanos.