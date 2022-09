A Zapatero, uno de los ciudadanos que pudieron preguntar en esa primera emisión le soltó a bocajarro esta pregunta. «¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme?». Zapatero, nervioso, respondió titubeante: «Sí, ochenta céntimos aproximadamente». «No. Eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi. Hoy, no», le espetó el anónimo entrevistador. «Depende», acertó a replicar Zapatero para tratar de demostrar que, al contrario de lo que insinuaba su interpelante, no vivía en una burbuja de cristal aislado de la calle.

En otra emisión del programa el invitado fue el entonces líder del PP, Mariano Rajoy, que se movió con desenvoltura por el plató hasta que uno de los participantes le preguntó si hablaba inglés. Rajoy admitió que no, pero argumentó que «la práctica totalidad» de la gente de su «generación» no lo hablaba. «Es mejor hablarlo, aunque González y Aznar no lo hablaban y fueron buenos presidentes», añadió.