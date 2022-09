Ante la pregunta de quién puede estar detrás de dichos rumores, Lesmes ha asegurado que pueden ser «personas» que quieren mediatizarle para «evitar que se hagan nombramientos». Preguntado sobre si sería el PP, ha indicado que no puede decir quién puede ser, pero sí ha precisado que cree que se hace con la intención de que se «tambalee».

«No voy a tambalear en esto», ha dicho. Ha negado igualmente supuestas presiones de magistrados del TS para bloquear la renovación parcial del TC, asegurando que hay «varios» posibles candidatos del Supremo al Constitucional. «A mí se me han dirigido varios magistrados del Supremo postulándose para esos puestos. A otros me he dirigido yo. Uno solo me dijo que no le interesaba. El resto me ha dicho que tienen interés. Sobran magistrados que quieren ir al TC», ha señalado.