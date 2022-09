El líder del PP ha sostenido que la cuestión no es quién se juega más con el debate, si él o Sánchez, puesto que ambos no son más que «dos españoles» y quienes se juegan más son las empresas más castigadas por los precios de la energía y los hogares. «Estaríamos cometiendo el primer error», ha afirmado. «La pregunta es cómo podemos ayudar y cómo podemos trabajar para que en nuestro país no se destruyan miles de puestos de trabajo por los precios de la energía», ha añadido.

«Chantaje» del Gobierno al CGPJ

En lo respectivo a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el presidente del PP ha asegurado que es «inadmisible» el «chantaje» del Gobierno al órgano de gobierno de los jueces y ha reclamado que la ministra de Justicia, Pilar Llop, desmienta que el Ejecutivo está presionando al presidente del Consejo, Carlos Lesmes, para que nombre los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponderían al órgano de gobierno de los jueces.