Así las cosas, ha confiado en que el debate en la Cámara Alta pueda ser «el inicio de un cambio de tono del Gobierno» y que este «se abra a negociar, que se salte los vetos de sus aliados parlamentarios y que pueda hablar con el principal partido de la oposición porque eso es lo normal en democracia». «Vamos a ver si mañana podemos conversar, dialogar y proponer, al menos eso es lo que a mí me anima a haber pedido ese debate y ponerme mañana en la tribuna en el Senado», ha señalado.

El líder del PP ha sostenido que la cuestión no es quién se juega más con el debate, si él o Sánchez, puesto que ambos no son más que «dos españoles» y quienes se juegan más son las empresas más castigadas por los precios de la energía y los hogares. «Estaríamos cometiendo el primer error», ha afirmado. «La pregunta es cómo podemos ayudar y cómo podemos trabajar para que en nuestro país no se destruyan miles de puestos de trabajo por los precios de la energía», ha añadido.