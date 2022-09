El desconcierto surgió cuando la Administración admitió que no podía facilitar datos de las peticiones inadmitidas. «En la respuesta recibida se apunta, con carácter informativo, que la Subdirección General de Protección Internacional/Oficina de Asilo y Refugio (SGPI/OAR) no dispone de datos relativos a solicitudes de protección internacional efectuadas en frontera con informe favorable de Acnur que resultan inadmitidas a trámite porque, al no ser admitidas a trámite, no generan expedientes que contabilizar», recoge el informe del Defensor.

Y es ahí cuando el organismo que dirige Gabilondo muestra su sorpresa mayúscula. «Esta institución no puede compartir dicha consideración, pues toda solicitud de protección internacional genera un número de expediente y da lugar a un procedimiento administrativo, incluso cuando no se admiten a trámite. Por tanto, nada impide que se puedan contabilizar dichos expedientes», afea el Defensor al ministerio.