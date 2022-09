Álvaro García Ortiz, nuevo fiscal general del Estado Fernando Alvarado | EFE

Álvaro García Ortiz juró su cargo el 2 de agosto como fiscal general en sustitución de Dolores Delgado, que renunció por motivos de salud. El que fuera fiscal jefe de la Secretaría Técnica, el órgano de apoyo del máximo responsable del ministerio público, llegó al cargo entre una fuerte contestación interna y externa y con el dilema de seguir la línea de su antecesora —marcada por el control de los principales órganos de la institución a través del nombramiento de fiscales afines— o emprender una política propia y buscar mayor interlocución con sus críticos en el Consejo Fiscal. Lo cierto es que la llegada de García no fue del todo tranquila. El caso es que siete de los 18 vocales del Consejo General del Poder Judicial consideraron que no reunía los requisitos legales para el cargo. El bloque conservador criticó su excesiva politización y parcialidad en un durísimo voto particular: hablaron de «apariencia de vinculación» con el Gobierno y de que su trayectoria no permitía «un pronóstico positivo de gestión».

La Unión Progresista de Fiscales, a la que perteneció, calificó este voto como «perturbador» por «inmiscuirse en la autonomía» del Ministerio Fiscal. El aludido se defendió a finales de julio en su comparecencia en el Congreso. «La Constitución prohíbe los tribunales de honor, pero yo me he sentido en uno porque unas personas se han lanzado a buscar recortes de prensa para decir por qué no soy idóneo, sin posibilidad de audiencia ni contraste», reprochó. Con esta marejada de fondo, García protagonizará junto a Carlos Lesmes la apertura del año judicial el miércoles en el Tribunal Supremo. Su discurso delante del rey será seguido con atención. Pero antes, mañana lunes, tomará posesión de su cargo en el alto tribunal.