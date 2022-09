INICIATIVA

Propuesta «copiada». por Sánchez. Feijoo acude al debate después de haber conseguido llevar la iniciativa en algunas medidas vinculadas a la crisis energética desatada tras la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. El PP llevaba desde el mes de abril reclamando una bajada del IVA del gas. Algo Sánchez y su Gobierno descartaron hasta un día antes. El Ejecutivo ha terminado dando la razón al líder popular al aplicar esa medida que aliviará la factura de los españoles. Pese a esa imagen, Sánchez ha preferido llegar al debate con esa decisión tomada para restar bazas a Feijoo, que no obstante aprovechará para decir que el Gobierno copia sus propuestas.

Se juega más que Sánchez

Prueba de fuego. Feijoo se juega más que Sánchez en el debate, porque constituye para él una prueba de fuego. Hasta ahora, ha tenido debates relativamente cómodos en el Parlamento gallego, pero, a pesar de su popularidad, los españoles no han visto todavía a Feijoo medirse directamente con Sánchez, con la excepción de una pregunta en la sesión de control en el Senado. Una derrota clara dejaría muy mermada su proyección como alternativa sólida a Sánchez y por eso el líder popular está preparando este pleno a conciencia junto a sus asesores. Aunque irá al choque, no arriesgará en exceso y se centrará en martillear con los que considera puntos débiles de su oponente. Sánchez le apretará por el no del PP a las ayudas aprobadas por el Gobierno para paliar el coste de la crisis energética.