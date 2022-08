Junqueras, Carme Forcadell, Raul Romeva y Dolors Bassa en el acto político de ERC el pasado mes de junio Alejandro Garcia | EFE

Desde el independentismo consideran este dictamen una «victoria» contra el «Estado español y sus prácticas represivas»

Los cuatro afectados por el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU de este miércoles sobre los condenados por el referendo independentista han expresado sus críticas al Estado, alegando, como dijo el líder de ERC, Oriol Junqueras, «que España no puede seguir con estas prácticas represivas contra el independentismo» y ha defendido la amnistía, una vía que también proclama Raul Romeva.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el exconsejero de la Generalitat Josep Rull también han celebrado como una «victoria» del independentismo contra el Estado la resolución. Turull afirmó en un apunte en Twitter, que está «muy contento de esta nueva victoria internacional del independentismo contra al Estado español y sus represores con toga» y espera que sea un precedente ante «actos de represión».

Por su parte, Rull se ha hecho eco del dictamen a través de otra publicación en Twitter: «El Estado español vulneró nuestros derechos como representantes legítimos del pueblo de Cataluña y, evidentemente, el de nuestros representantes» y considera que este dictamen, «en un Estado de derecho homologable tendría consecuencias fulminantes».

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont también ha asegurado que es «otro bofetón desde Naciones Unidas en la cara del Estado español por la violación de derechos políticos».

«Los responsables de aquella violación no pueden dar lecciones de democracia y tendrían que asumir responsabilidades. Dieron un golpe a la democracia», ha escrito en un tuit este miércoles.

«Una victoria moral y política»

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, sigue en la línea de celebrar «una victoria moral y política, que constata que hay una causa general de represión política contra el independentismo».

En declaraciones a Europa Press, Rovira ha afirmado que esta resolución implica «constatar que el Estado español ha aplicado la represión política» y que ha utilizado la resolución del magistrado Pablo Llarena, que pedía la suspensión de los derechos políticos de los entonces diputados y líderes políticos encarcelados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull para dejarles sin derechos, en sus palabras.

«Hoy Naciones Unidas dice que eso no se puede hacer, no se debe hacer, es un abuso de derecho. Que los derechos civiles y políticos se deben respetar», ha celebrado la secretaria general de los republicanos, que ha lamentado que esta resolución no resulta aplicable efectivamente porque estos dirigentes ahora ya no son diputados y están inhabilitados.

Rovira también ha destacado que la resolución «da unos días al Estado español para que explique qué reformas ha hecho en el ámbito del Estado para que una cuestión como esta, de vulneración de derechos humanos y suspensión de derechos de diputados, no vuelva a pasar en ninguna ocasión».

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha calificado de importantísimo este dictamen de Naciones Unidas, y asegura que «la represión y vulneración de derechos fundamentales son límites que nunca se deberían de haber cruzado».

«La arbitrariedad de la justicia española deja al descubierto a ojos del mundo las vergüenzas del Estado», ha defendido Aragonés. Considera que no solo se han «violado gravemente los derechos humanos» del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsejeros Raul Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, sino también los de todos los catalanes.

«Hoy, como siempre, reafirmamos nuestras convicciones por la democracia y las libertades. Por la amnistía y la independencia», ha zanjado el presidente del Ejecutivo catalán.

Desde la CUP han llevado más allá sus críticas al Estado y que «España sea condenada» para que «la vulneración de derechos humanos no quede impune».