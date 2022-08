«Sumar no será una sopa ni una suma de siglas»

Sobre su proyecto político, la vicepresidenta segunda recalcó que Sumar no será «una sopa» ni una coalición de partidos de cara a las próximas elecciones generales al tiempo que ha celebrado que «escuchar esté de moda» ahora entre los partidos políticos.

Díaz recalcó que Sumar es un «movimiento ciudadano, no una plataforma electoral» y por tanto no está trabajando para «hacer una sopa ni una suma de siglas» puesto que eso ya se ha hecho en el pasado en Castilla y León y Andalucía. «No me interesa nada de eso», ha señalado.