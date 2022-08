El caso es que buena parte del arco parlamentario catalán pide a Junts que designe una sustituta, pero los posconvergentes se niegan, porque no quieren agrandar la guerra interna en el partido. Borràs amenaza con la escisión y los de Puigdemont no pueden permitirse nuevas fracturas en el partido. Primero fue el sector moderado (PDECat) el que se desgajó y ahora podría ser el más radical el que se separara. «Borràs es la presidenta», reivindicó Turull. «Este lío no lo hemos creado nosotros, que no nos trasladen un problema que no hemos generado», advirtió a ERC y PSC.

De entrada, la suspensión de Laura Borràs como diputada y como presidenta del Parlamento será ratificada este próximo jueves. Junts registró una petición de reconsideración a la Mesa, pero ni ERC, PSC ni la CUP prevén cambiar la decisión que adoptaron en el mes de julio. Los republicanos, tras la primera ejecutiva del nuevo curso, advirtieron a Junts de que la suspensión de Borràs fue «correcta» y «coherente» y emplazaron a los junteros a poner una propuesta sobre la mesa para sustituir a la dirigente nacionalista. Para no «pervertir» el Parlamento, según los republicanos. «Muchas veces han sido las discrepancias internas de Junts las que han afectado a la actualidad política. Pediríamos que eso este curso se acabe», afirmó Marta Vilalta, secretaria general adjunta de ERC.«No sentimos ninguna presión», replicó Turull.