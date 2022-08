La líder de JxCat, Laura Borràs, acudió a saludar a los manifestantes de una protesta que abona la tesis conspiracionista por una supuesta implicación del Estado en los atentados yihadistas de Cataluña del 2017, una concentración a la que han acudido cerca de 300 personas ante la sede de la Comisión Europea en Barcelona Kike Rincón | EUROPAPRESS

La dirección de Junts se reúne este lunes por primera vez tras las vacaciones estivales en un clima muy tenso porque el partido no consigue cerrar su guerra interna. Laura Borràs está en centro de la pugna. La presidenta del partido ha estado en el ojo del huracán todo este verano. Primero, porque fue suspendida como diputada y presidenta del Parlamento con el aval de ERC, sin que ello provocara un terremoto en el Gobierno catalán, como propugnaba la dirigente nacionalista; y más tarde, por su polémica actuación en el acto de homenaje a las víctimas de los atentados terroristas del 17-A. Borràs apoyó a los radicales que boicotearon el minuto de silencio. La cúpula del partido la dejó sola, en un aviso para futuros navegantes. Igual que cuando el juez abrió juicio oral y la dirección de la formación presionó para que diera un paso al lado. Ella se resiste y ya ha advertido de que no dimitirá.

En su primera aparición pública tras ser acusada desde amplios sectores del independentismo de trumpista y populista por dar cobertura a los radicales en el aniversario del 17A, avisó que no está dispuesta a apartarse, se atrevió a cargar contra ERC, Junts y la CUP, como si ella no fuera la presidenta de una de esas tres formaciones, y las acusó de frenar la independencia. Su intervención en Prada (Francia), en la Universidad Catalana de Verano, un foro nacionalista, se ha interpretado en filas independentistas como un paso más en el movimiento que desde hace meses prepara el terreno para lanzar un cuarto partido secesionista. Una cuarta vía que cuenta con el aval de la ANC y de los sectores más radicales, que tachan a los tres partidos con representación parlamentaria (ERC, Junts y la CUP) de haber renunciado a culminar el procés. Su discurso antipolítico abona el camino para una lista alternativa. No es baladí que quienes hablan abiertamente de posible «escisión» en Junts son los líderes del entorno de Borràs, como Jaume Alonso Cuevillas.

Hace meses que se especula con un cuarto partido nacionalista. En las pasadas elecciones catalanas, el independentismo perdió 700.000 votos respecto a los comicios anteriores. La expresidenta del Parlamento se dirigió a este sector en Prada. Son los que están molestos con ERC y Junts, pues consideran que han aparcado el procés. Junts tiene un problema con Laura Borràs. Los dos sectores del partido -los antiguos dirigentes convergentes y los más radicales del entorno de la expresidenta- siguen enfrentados. Alcanzaron un acuerdo en el reparto más o menos equitativo de los cargos, pero solo consiguieron una tregua muy frágil.