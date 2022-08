Con todo, todas las formaciones concurrirán a las elecciones autonómicas y municipales para cosechar más victorias que les aúpen en las generales. El PP se marca como objetivo el resultado andaluz en ambas citas: «Ganar con una mayoría suficiente para gobernar con una estabilidad importante», señala de Olano. En el PSOE, a pesar de las últimas debacles en Castilla y León, Andalucía y Madrid, se muestran optimistas. «Defender los intereses sociolaborales serán el mejor aval que presente Pedro Sánchez», dice Meijón. En Podemos buscarán reconectar con la ciudadanía local para los comicios, pero para las generales apuntarán a que «Yolanda Díaz sea la próxima presidenta del Gobierno», según Gómez-Reino.

El BNG dice que no está satisfecho porque «o PSOE non cumpre con Galiza»

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, afirma que si bien el Gobierno ha cumplido con parte de los pactos alcanzados con Galicia, como el descuento en la AP-9 o la conexión ferroviaria entre Lugo y Ourense, no son suficientes. «Entendemos que nós cumprimos a nosa parte do compromiso. Non é que o PSOE non cumpra co BNG, senón que non cumpre con Galiza», sostiene Rego, que remarca que «non estamos satisfeitos co grao de cumprimento do PSOE». Para Rego, falta que el PSOE se comprometa con «cuestións que teñen que ver con infraestruturas, especialmente ferroviarias, co aumento do financiamento, coa creación de tres xulgados de violencia de xénero en Santiago, Ourense e Lugo, e con avanzar nunha transición xusta para Meirama e As Pontes».