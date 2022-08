El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, la exministra Isabel Celaá, este domingo, en el Vaticano, en la ceremonia de ordenación de los nuevos cardenales, entre ellos, el español Fernando Vérgez Natalia Ruiz GuillamónMinisterio de la Presidencia | EFE

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno «está encantado de debatir», en referencia a la petición que el sábado realizó el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo de realizar un cara a cara en el Senado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa en la Embajada de España ante la Santa Sede con motivo de la ordenación del español Fernando Vérgez como cardenal, Bolaños se ha referido al reto lanzado por Feijoo en el inicio del curso político de los populares en un acto en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), recoge Europa Press. Bolaños ha asegurado que un debate de estas características sería «una oportunidad para explicar todo lo bueno que el Gobierno ha hecho durante la legislatura» y «una oportunidad para el PP y para Feijoo de estudiarse un poco los temas, incluso de hacer alguna propuesta y también de que consiga no decir datos falsos en sus intervenciones, como cuando decía que España no crecía económicamente, cuando ha crecido un 4 %, o que no se había creado empleo, cuando se han creado 800.000 [puestos de trabajo]».

Así, Bolaños considera que este encuentro sería «una buena oportunidad para Feijoo para estudiarse los temas, no cometer equivocaciones y decir datos que sean ciertos». El ministro ha deseado tener una oposición «que estuviera a la altura de España y de lo que merecen los españoles en este momento».