El productor José Luis Moreno entrando en la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo. Emilio Naranjo | Efe

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ordenó ayer la detención de once investigados en el caso Titella, donde se investiga al famoso productor José Luis Moreno por delitos como estafa u organización criminal, por no haber comparecido esta semana cuando estaban citados.

Fuentes jurídicas informaron de que Ismael Moreno acordó esta decisión porque no solo no comparecieron sino que tampoco comunicaron que no iban a ir a declarar. El juez del caso Titella (marioneta en catalán) investiga una supuesta trama que perseguía buscar «financiación de forma fraudulenta» de bancos e inversores privados.

El papel de José Luis Moreno consistiría, según los investigadores, en prestar «su nombre como tarjeta de visita» y ofrecer un supuesto proyecto audiovisual mientras otros maquillaban sociedades y las presentaban a los bancos, un rol del que se desmarcó cuando le tocó declarar en la Audiencia, donde negó ser «el capo de nada» o tener testaferros porque no los podría «soportar».