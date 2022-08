Así, ha criticado que el Ejecutivo español será «el primer Gobierno de Europa en dictar medidas que lamentablemente no se han consultado» ni con los sectores afectados, como el comercio, ni con las Administraciones públicas que las tienen que aplicar, las comunidades autónomas, y tampoco con la oposición.

«El Gobierno en lo que se refiere al PP siempre hace lo mismo: no se reúne, no habla, no llama, no quiere pactar y siempre pacta con su bloque. Lo que Podemos ayer [por el miércoles] denominó el bloque de la mayoría plurinacional [...] Lamento que el Gobierno prefiera pactar con Bildu y con Esquerra Republicana a con el Partido Popular», ha dicho Feijoo.