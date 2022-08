«El Gobierno en lo que se refiere al PP siempre hace lo mismo: no se reúne, no habla, no llama, no quiere pactar y siempre pacta con su bloque. Lo que Podemos ayer denominó el bloque de la mayoría plurinacional [...] Lamento que el Gobierno prefiera pactar con Bildu y con Esquerra Republicana a con el Partido Popular», ha dicho el jefe de la oposición.

El PP sí votará a favor del decreto de autónomos «porque lo hablaron con los sectores de autónomos» y, aunque sostiene que los populares lo habrían hecho de otra forma, ve «un consenso de mínimos», pues también se habló con la oposición.