La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, fue la encargada de presentar las medidas del decreto energético que presenta también las ayudas a estudiantes y los abonos de transporte gratuitos. Durante su intervención, recordó a la bancada del Partido Popular que estas medidas «ayudan a las familias» y que distintos países conservadores de Europa las están aplicando también en sus respectivos territorios. Y aprovechó este ejemplo para cargar contra el PP, catalogándolos de «conservadurismo retrógrado y negacionista».

La votación tiene prácticamente todas las garantías para salir adelante y convalidar las medidas del Gobierno para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Las cuentas dan, y así lo confirmó Alonso. Pero quiso remarcar una vez más la negativa de los conservadores a alcanzar un acuerdo y criticó que el partido de Feijoo no piense en el interés de los españoles. «Piensen en los ciudadanos y piensen en los jóvenes cuando voten», dijo la ministra, que también pidió que el grupo popular «explique bien a quién defiende».

En su turno de respuesta, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, confirmó la negativa de los populares a votar a favor de este decreto. «Es un compendio perfecto de todas las muestras de desprecio a la sociedad española y a esta cámara», dijo. Gamarra criticó que el Gobierno expidiese «un decreto cada once días» y que no tramitasen las medidas de ahorro energético como ley porque, de hacerlo, «tendrían que incluir una memoria económica que no quieren mostrar».