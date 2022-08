La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de hoy. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

El Gobierno enfrenta el jueves una votación clave. Se juega la aprobación del decreto que recoge las medidas de ahorro energético y también la gratuidad del transporte de Cercanías y Media Distancia y la beca de 400 euros para estudiantes. De momento, el único partido que ha manifestado su voto ha sido el Partido Popular, que de boca de Elías Bendodo, su coordinador general, dijo ayer que «de entrada votarían que no» a las medidas si no se eliminaban las «frivolidades» que presentaba el Gobierno. Hoy, tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha criticado la postura del PP alegando que «van en contra de las directrices europeas» y son «negacionistas» y ha dado su apoyo por perdido.

«Lo que me parece una frivolidad es cómo ha respondido el PP. Ayer parecía que desconocían el contenido del decreto. Espero que lo lean antes del debate», espetó la portavoz del Gobierno. Para Rodríguez, el PP mantiene una actitud «que no sorprende» y criticó duramente la actitud de Feijoo respecto a las medidas propuestas por el Gobierno. «Emplazo a Feijoo a que se vaya a la estación de Atocha, Sants o Valencia y le diga a un trabajador que, si por el fuera, no contaría con ese abono. Y que le diga a un estudiante que, si por el fuera, no tendría ni beca ni abono gratis», enunció, a la vez que dijo que los populares «viven en el pasado».

Rodríguez además aclaró que, «esperaba más» del Partido Popular pero «no le sorprende» su actitud. Con todo, confirmó que el Gobierno permanece en contacto con todos los grupos parlamentarios para negociar los apoyos a las medidas del decreto y esperan tener la mayoría suficiente para aprobarlas el jueves. «La ciudadanía no entendería que ningún grupo político dijese que no a estas ayudas. Es tan de sentido común que no se entienden las negativas a grupos políticos. Demuestra desconocimiento y desidia», sentenció.