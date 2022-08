El portavoz de la formación naranja también ha subrayado que en el código ético del PSOE se comprometen a no indultar a los condenados por corrupción, respecto a lo que ha censurado que el partido de Pedro Sánchez «venga a decir que la malversación no es corrupción».

Así, ha manifestado que los delitos que cometen los socialistas no son «más perdonables que los que cometen otros delincuentes» y que la ley en España es «igual para todos». «No vale el argumento de que estas personas no se quedaron con el dinero, porque lo destinaron a fines partidistas, cuando no a fines completamente espurios. Si se hubieran quedado algo de dinero, el delito sería aún más grave», ha apostillado.