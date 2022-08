Feijoo, en la entrevista con Europa Press CESAR ARXINA | EUROPAPRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, defiende volver a tipificar en el Código Penal el delito de referendo ilegal porque en todo aquello que sea contrario a la ley «cuanta más claridad y concreción exista, mejor». En cualquier caso, no cree que el independentismo catalán vuelva a la rebeldía si su partido gana las próximas elecciones generales porque ya conoce la «contundente» doctrina del Tribunal Supremo.

Feijoo aseguró en una entrevista con Europa Press que si llega a Moncloa mantendrá una postura «absolutamente abierta» con la Generalitat para hablar con su presidente de cómo pueden «invertir más y mejor», qué «política industrial es buena» para esta región y cómo pueden «recuperar el protagonismo económico de Cataluña que ha perdido en los últimos años». Al ser preguntado si el PP derogaría la reforma del delito de sedición, después de que en la llamada mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat se acordase en julio avanzar en la «desjudicialización», Feijoo puso el acento en la «desjudicialización de la política», algo que, a su juicio, es «muy sencillo» y consiste «en que los políticos no delincan».

El líder de los populares no se plantea recurrir el decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez pero avala que la presidenta de la Comunidad de Madrid sí vaya a llevar ese plan al Tribunal Constitucional por «invasión» de competencias autonómicas. En este punto, advirtió al jefe del Ejecutivo que «se equivoca profundamente en su animadversión» hacia Isabel Díaz Ayuso. «Es que entendemos que no nos corresponde hacerlo. Aquí lo que entiendo que se discute es una invasión competencial autonómica. No estamos hablando de una política nacional, de una ley que afecta al conjunto de los ciudadanos por igual», matizó.