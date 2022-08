Nadia Calviño junto Luis García Montero (izquierda) durante el acto de nombramiento de Almudena Grandes como Hija Adoptiva de la Villa de Rota Román Ríos | EFE

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha reclamado este sábado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, que «salga del rincón del 'no', empiece a arrimar el hombro y desbloquee» la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), considerando que el PP está demostrando que «no tiene ningún tipo de escrúpulo ni problema para mentir, para no cumplir los compromisos y para no contribuir al buen funcionamiento de las instituciones democráticas».

Nadia Calviño ha visitado este sábado el municipio gaditano de Rota, para participar en el acto de nombramiento de Almudena Grandes como Hija Adoptiva de la Villa, marco en el cual ha atendido a los medios de comunicación.

Calviño ha respondido preguntas sobre la necesaria renovación de la composición del CGPJ, cuyos 20 miembros son elegidos por el Congreso y el Senado entre jueces y juristas de reconocida competencia; una renovación pendiente desde diciembre del 2018, coincidiendo con el comienzo de la actual legislatura.