Vera ha incidido en que la asociación quiere llevar a los tribunales a los 18 señalados en el dictamen, cargos asociados al Ministerio de Fomento en el 2008, por lo que necesitan que este llegue a la Fiscalía para dejar de sentirse así «en el limbo».

En este sentido, ha indicado que Batet «probablemente esté cometiendo un delito de prevaricación» por no enviar el dictamen. «Nos están condenando», ha advertido, al tiempo que ha aseverado que la asociación «tiene la voluntad» para iniciar el proceso, pero no los recursos económicos. «A pesar de los pesares, seguir es obligado, tenemos que seguir, tenemos que terminar de recorrer este camino», ha clamado Vera. No obstante, ha reiterado que cada vez son menos las personas involucradas en la causa, si bien confía en que lleguen «hasta el final».