Tras conocerse el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) firmado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el exsecretario general del PP, Teodoro García Egea, la sucesión de acusaciones respecto al atasco de dicha reforma marcó ayer la agenda de socialistas y conservadores. El órgano de gobierno de los jueces lleva más de 1.350 días bloqueado y ninguna de las formaciones mayoritarias ve un acuerdo cercano para poner fin a la situación anómala que vive el organismo, abriéndose aún más la brecha existente en el centro político.

Desde el PP, insistieron en que dicho pacto corresponde a un documento de la época en la que el partido estaba liderado por Pablo Casado y que, con la nueva dirección, habría que renegociarlo «desde cero». Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional del PP, reconoció que Bolaños le enseñó el documento del pacto «y otros» en la primera reunión que mantuvieron, pero que lo rechazó por ser un acuerdo «secreto» y no le comunicó a Feijoo que existía. Y el coordinador general de PP, Elías Bendodo, aseguró que los populares siempre han estado dispuestos a negociar, pero los socios del PSOE lo tienen «secuestrado» y, cuando hay pactos encima de la mesa, dan un giro de 180 grados para que no se aprueben.

Un «carrusel de mentiras»

Una triple entente socialista capitaneó ayer las acusaciones al principal partido de la oposición. El propio firmante del acuerdo del CGPJ, Félix Bolaños, indicó que el Partido Popular se ha introducido en un «carrusel de mentiras» y excusas para no ejecutar el pacto. «Con lo que hemos conocido en estos días, ya sabemos que Feijoo no es de fiar. Le pillaron mintiendo en una entrevista. No cumple la Constitución, no cumple la ley y no cumple lo que firma su partido», esclareció el ministro.