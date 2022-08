Sánchez Serna en una entrevista para Europa Press Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

El diputado y coportavoz de Podemos Javier Sánchez Serna descarta que Pedro Sánchez vaya a remodelar el Gobierno de coalición a la vuelta del verano y cree, como el presidente, que las informaciones que apuntan a una inminente crisis en el Ejecutivo son «intoxicaciones».

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Sánchez Serna ha preferido no caer en esas «intoxicaciones de actores mediáticos», que «les gustaría» que el Gobierno de PSOE y Podemos «tuviera una crisis no este verano, sino todas las semanas, y que les hubiera gustado que no hubiera echado a andar».

En declaraciones este jueves a TVE, recogidas por Europa Press, el diputado y también coordinador de Podemos en Murcia ha hecho gala de «un Gobierno estable, con mandato popular, que va a terminar la legislatura» y no se va a desmoronar como, según ha citado, el gabinete de Mario Draghi en Italia y el de Boris Johnson en Reino Unido.