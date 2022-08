Puig, en una entrevista en la Cadena SER, insistió en que «hoy puede ser un gran día después de una semana terrible» y de una jornada en la que se avanzó en la perimetración del incendio de la Vall de Ebo gracias a la lluvia, con lo que allí ya hay «poca llama visible».

Ha pedido «máxima prudencia» durante el realojamiento de los vecinos evacuados por ambos incendios, ya que la Vall de Ebo es una montaña con carreteras pequeñas donde se pueden registrar desprendimientos.

Además, Puig advierte que los residentes en las zonas calcinadas sufrirán un «shock psicológico» cuando vuelvan a casa. «Es un desastre, el paisaje es dantesco», lamentó sobre el patrimonio natural «extraordinario» afectado por el fuego.

Respecto a los daños en viviendas, garantiza que no se han visto afectadas en los municipios, aunque «en principio» puede haber alguna en las casas diseminadas en los montes.

Ya no hay llamas en Vall de Ebo

Tras las lluvias nocturnas, el incendio forestal de Vall de Ebo se encuentra estable y ningún frente presenta llamas. Aunque, durante la noche, se registró un rebrote en la zona de Benimasot, pero ya estaba controlado a las 6.30 horas de este jueves.

A primeras horas de la mañana se han incorporado a las tareas de extinción cuatros medios aéreos de la Generalitat, uno de la Diputación de Alicante, uno del gobierno de la Región de Murcia y uno del Ministerio de Transición Ecológica.

Durante la noche han estado trabajando en la zona 26 dotaciones de bomberos de la Diputación de Alicante, seis unidades de bomberos forestales de a Generalitat y seis autobombas.

A primeras horas de la mañana todavía hay carreteras secundarias cortadas en las zonas próximas al incendio, a la espera de que esta mañana se proceda a la limpieza y retirada de piedras de la calzada.

Efectivos en Vall de Ebo en el día de ayer Natxo Francès | EFE

13.100 hectáreas arrasadas

Según las últimas estimaciones de las que ha informado Ximo Puig, el incendio de Bejís habría arrasado 13.100 hectáreas y el de Vall de Ebo, cerca de las 12.000.

El presidente ha presidido la reunión matinal del Centro de Coordinación Operativa Integrada e informó de que la Generalitat tiene a su disposición 34 medios aéreos con los que tratar de dar el golpe de gracia al episodio de incendios más voraz de cuantos ha sufrido la Comunidad en la última década.

En Vall de Ebo ya no hay llamas, pero en Bejís se mantiene la alerta ante posibles reactivaciones, aunque «el trabajo por la noche ha ido muy bien» y ha llovido. Sin embargo, se teme que «un cambio de viento o de temperatura pueda reavivar parte del incendio».

«Es importante que no se generen falsas expectativas, estamos mucho mejor que ayer pero todavía en una situación compleja. El incendio no está perimetrado y ya es mayor que el de Ebo. Estamos en el buen camino, pero no se puede dar por estabilizado ni mucho menos», ha insistido el Puig.

El presidente avanzó que se está estudiando pedir al Gobierno la declaración de zona catastrófica en los terrenos afectados por ambos incendios.

Por último, ha apuntado que es posible que la UME se retire del incendio de la Vall de Ebo a lo largo de esta jornada para reforzar los trabajos de extinción en Bejís, donde desde ayer actúa una sección más de esta fuerza militar.

Por otro lado, un incendio declarado esta mañana en el municipio valenciano de Benaguasil ha quedado ya controlado, sin que haya afectado a las viviendas próximas. En la extinción del incendio participaron dos dotaciones de bomberos, que han logrado controlar el fuego en unas horas, han informado fuentes del Consorcio de Bomberos.

Controlados los incendios en Andalucía

El servicio de extinción de incendios forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por controlado el fuego declarado este pasado miércoles en el municipio malagueño de Casares y da por extinguido el declarado en Estepona.

En concreto, el fuego declarado en el municipio de Estepona quedó controlado a las 00.00 horas y ha sido dado por extinguido a las 10.55 horas, han precisado a Europa Press desde Infoca.

El incendio afectó a una zona llamada la cantera de Manzano. La baja visibilidad provocada por el humo y el polvo provenientes del fuego obligó a cortar durante más de una hora este pasado miércoles un tramo de la autovía A-7 en ambos sentidos.

El teléfono 112 recibió multitud de llamadas de vecinos alertando del humo. El CPB, que también intervino, informó en sus redes sociales de que una persona tuvo que ser rescatada tras quedar atrapada con su vehículo en el entorno y una nave se vio afectada por las llamas.

El incendio declarado en Casares y que afecta a la zona de Celima-La Manga quedó estabilizado a las 23.05 horas de este pasado miércoles. En el lugar se encuentran trabajando para la extinción del incendio un total de 28 bomberos forestales, un agente de medio ambiente y tres autobombas.

Vecinos de Alcalá de Moncayo al regreso a sus domicilios tras el desalojo por el incendio Fabián Simón | EUROPAPRESS

Estabilizado el fuego en Zaragoza

El incendio en la localidad zaragozana de Añón del Moncayo continúa estabilizado aunque no se ha podido dar por controlado. El fuego ya ha quemado unas 6.000 hectáreas de monte de carrasca, pinar, matorral y cultivos, en las Comarcas de Tarazona y el Moncayo y en la de Campo de Borja.

Este jueves, trabajan en las tareas de extinción cuatro cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, un Agente de Protección de la Naturaleza como director de extinción y un buldócer, además de que se podría contar, si es preciso, con cuadrilla helitransportada, ha informado el Gobierno de Aragón.

Los alrededor de 1.500 vecinos que tuvieron que ser desalojados por el fuego, en los municipios de Añón de Moncayo, Vera de Moncayo, Alcalá de Moncayo, Ambel, Bulbuente, Trasmoz, Talamantes, la urbanización Cumbres del Moncayo, El Buste y la pedanía del Santuario de la Misericordia, en el municipio de Borja, ya han regresado a sus casas.