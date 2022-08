En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, González Pons ha asegurado que «más de la mitad de las víctimas» de los atentados «todavía no saben que lo son» y «todavía no han sido reconocidas como víctimas», por lo que no se benefician de las prestaciones y ayudas a las que tienen derecho «porque las administraciones no han hecho el esfuerzo de localizarlas». Pons ha afeado que ambos ejecutivos «no se han acordado» de estas personas en cinco años, «ni siquiera para llamarles por teléfono y decirles que son víctimas».

«Yo tengo un recuerdo para las víctimas, pero exijo al Gobierno de España y al Gobierno de Cataluña que lo tengan también y que hoy [haya] menos palabras sobre el atentado y más acción y más atención a las víctimas», ha remachado.

La Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo también ha denunciado el «trato nulo» del Ministerio del Interior hacia las víctimas, a las que, según esta asociación, no ha informado ni asesorado en ningún momento.

El asesor de la Uavat, Roberto Manrique, ha subrayado que Interior tiene la «obligación legal de poner todos los conductos para informar y asesorar a las víctimas» pero que, sin embargo, «no lo ha hecho».

En este sentido, ha asegurado que la primera llamada que recibió la «inmensa mayoría» de las víctimas de estos atentados fue la de sus abogados y no de la administración: «Ni una llamada para saber cómo están las víctimas, ni una carta, ni siquiera después de la sentencia. [...] No han estado de nuestro lado», ha agregado.

Manrique ha atribuido esta situación a una «falta de empatía» de la administración e, incluso, a motivos económicos vinculados a las indemnizaciones a las víctimas ya que, ha explicado, estas personas disponen de un año para presentar la solicitud a fin de que se las reconozca como tales.

El asesor de la Uavat ha lamentado que en Cataluña, a diferencia de otras comunidades, no exista una ley autonómica de atención a las víctimas del terrorismo ni una oficina oficial a la que puedan dirigirse.

Ofrenda floral de las familias en el acto de Las Ramblas Alejandro Garcia | EFE

«No tenim por»

Pere Aragonès ha proclamado en un tuit que el «No tenim por» (No tenemos miedo) que se coreó entonces «está más vigente que nunca», y ha expresado su agradecimiento al trabajo llevado a cabo por los profesionales que dieron respuesta al atentado.

«Cinco años de aquel 17A que no podremos olvidar nunca. Un recuerdo para todas las víctimas y un abrazo a las familias», ha añadido el presidente del Govern, que también ha proclamado: «Somos un pueblo de paz».

El líder del PSC y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, ha trasladado su «sentido recuerdo» a todas las víctimas de los atentados y a sus familiares. «Cinco años después de los terribles atentados de Barcelona y Cambrils, seguimos firmes ante el terrorismo, el odio y la barbarie, defendiendo juntos la democracia, la libertad y la convivencia», ha afirmado Illa en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Desde JxCat, su secretario general, Jordi Turull, señaló que todavía hay «demasiadas dudas que rodean la tragedia». «No sabemos toda la verdad y la tenemos que saber», afirma. Su formación ha sido especialmente crítica con la «pasividad de algunos estamentos políticos y policiales».

También ha trasladado su recuerdo a las víctimas el exconsejero de Interior Joaquim Forn, que estuvo al frente de los Mossos d'Esquadra durante el atentado, y ha apuntado que, cinco años después, «hay demasiados interrogantes que el Estado no desvela».

En términos similares se ha expresado el que fue su sucesor el frente de la consejería, Miquel Buch, que ha apuntado que las familias «se merecen transparencia y poder conocer la verdad».