El vicesecretario del PP ha hecho hincapié en la «gravedad» que supone la no renovación del CGPJ, que lleva en funciones desde 2018, aunque, para él, la situación más grave no la está sufriendo el Tribunal Constitucional, que lleva «dos meses» pendiente de renovar a cuatro magistrados, «sino el Supremo», que «está poniendo más de mil sentencias menos cada año» y «hay salas que ya no tienen magistrados para poderse reunir».

El PP no está en una «actitud obstruccionista», ha sostenido González Pons, que ha instado al Gobierno a ponerles por «delante» de Esquerra Republicana y Bildu en esta cuestión y ha criticado el «papelón» de la ministra de Justicia, Pilar Llop, «que no tiene nada que decir y es un personaje de adorno», a la sombra de Bolaños.