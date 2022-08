El Parlamento catalán aprobó en el último pleno del curso, antes del parón del verano, una moción de apoyo a la consulta escocesa, con los votos de Esquerra, Junts, los comunes y la CUP, pero se quedó muy lejos de instar al Govern a ponerse a la rueda de Edimburgo para preparar una nueva votación.

El ejemplo a seguir

La vía escocesa siempre ha sido el ejemplo a seguir por parte del secesionismo catalán. La celebración de un referendo con el visto bueno del Gobierno central, como ocurrió en el 2014 con el antiguo premier David Cameron, es el objetivo de los independentistas catalanes. En cambio, la vía escocesa puede que ya no sirva, porque todo apunta a que esta segunda consulta no tendrá el aval de Londres. Si Sturgeon siguiera hacia adelante hasta el final, digan lo que digan el Gobierno británico y el Tribunal Supremo, lo que estaría es aplicando la vía catalana de Puigdemont y Junqueras. Y ya ha avisado que un «referendo ilegal no se podría llevar adelante».