«Para su Gobierno, muy socialista y progresista, existen migrantes de dos clases y, desgraciadamente, los que llegan a Canarias huyendo del hambre, la guerra, las persecuciones o la sequía que se vive en el continente africano no son tan glamourosos para su fototeca», apuntilló. En este sentido, señala que el presidente del Gobierno de España «ha vuelto a demostrar con su silencio que la migración africana en Canarias es un problema que no quiere afrontar y no desea» asumir como una responsabilidad directa.

Por contra, matiza, otra cosa «es cuando la crisis acontece» en Ceuta y Melilla, ya que es «más raudo ante la presión mediática que siempre se desata cuando Marruecos mueve ficha» en ambas ciudades autónomas; mientras que en Canarias «su estrategia es que no se hable de la migración» para lo que asegura tiene la «lealtad sumisa de quienes saben de antemano que su futuro depende del porvenir de Sánchez, citando a Ángel Víctor Torres y Dolores Corujo».