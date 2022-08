Feijoo a su llegada al acto de investidura de Damas y Caballeros de Albariño el pasado mes de julio. Gustavo de la Paz | EUROPAPRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha criticado el decreto de ahorro de energía del Gobierno y lo ha tildado de «autoritarista», aunque ha asegurado que «el PP no va a desobedecer». «Este decreto es un acto de autoritarismo impropio de un Estado autonómico: no se negoció con quienes lo tienen que aplicar», ha subrayado en una entrevista en El País recogida por Europa Press, donde ha añadido que «la política energética de Sánchez está basada en la ideología, no en la tecnología».

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Sin embargo, preguntado por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que amenazaba con no cumplir el decreto, ha garantizado que «el PP no va a desobedecer». «Su consejero dijo que cumplirá», ha zanjado. Además de mostrar su oposición a la política energética, el líder del PP también carga contra la política económica del Gobierno. Ante el aumento global de la inflación, hasta situarse en el 10,8 % en España,

Feijoo ha declarado que «este Gobierno recorta el poder adquisitivo un 10,8%, lo nunca visto». En lo que respecta a la política fiscal, Feijoo ha reclamado bajadas de impuestos, en concreto, una bajada temporal del IRPF a las rentas de hasta 40.000 euros. Preguntado sobre cómo mantendría los servicios públicos con estas rebajas fiscales, ha respondido que estos «son sagrados». «Nosotros hemos mantenido siempre los servicios públicos», afirma.