Esta mujer menuda sufrió los dos tipos de heridas. Se dañó la rodilla derecha y sufre un «trastorno de estrés agudo» desde hace cinco años. También ella está viva de milagro. «Aquel domingo era el último que mi amiga escocesa Kirsten Pyllatt estaba en Barcelona. Vinimos de Hospitalet al centro a ver la Pedrera, la Casa Battló. Al final decidimos ir a las Ramblas para comprar un suvenir. Y fue en ese momento. Probablemente no estaría viva si no hubiera sido por Kirsten. Si ella no me hubiera avisado. 'se acabó Lucas'. Yo estaba de espaldas y me gritó: '¡¡¡Virginia, a van!!!! (¡¡¡Virginia, una furgoneta!!!)». Ella ni recuerda cómo se apartó antes de que el vehículo acabara por impactar contra el quiosco en el que estaban comprando un recuerdo. Su amiga no tuvo tanta suerte: la furgoneta la lanzó contra el quiosco y se destrozó la cadera.

Ambas, heridas, corrieron y corrieron, sorteando cuerpos, sin saber dónde, hasta acabar en el hotel Niu, donde las atendieron e intentaron curarles las heridas. Las físicas, porque las mentales siguen cada día más presentes. «Es tremendo. Dudo de que los miedos se vayan a ir alguna vez. Es el miedo a no saber si vas a volver cada vez que sales. Es un infierno». Virginia, agarrada siempre al brazo de Edita, se sincera a la sombra del quiosco donde volvió a nacer.

Quioscos convertidos en armas

No solo para Virginia. A Carlos Andrés Valencia, otro de los quioscos de la Rambla, le destrozó el codo derecho. La furgoneta, solo unos metros antes de frenar, embistió un último quiosco y parte de la estructura cayó sobre Carlos. «Era mi día libre y había venido al centro, a Western Union, para hacerle la transferencia mensual a mis hijas. Escuché de pronto un ruido. Al principio pensé que era gente de juerga. Pero, por esas cosas de Dios, me dio por voltear a mirar cuando vi que venía la furgoneta prácticamente encima. Solo me dio tiempo a echarme al lado del quiosco, pero toda la estructura se me cayó encima».Ese último golpe hizo frenar definitivamente la furgoneta a la altura del famoso mural de Miró. Allí acabaron los 550 metros de la matanza de Younes Abouyaaqoub.

Aquí acaba también el paseo de Javier, Edita, Virginia y Carlos Andrés. Los tres últimos contienen la respiración mientras observan a Javier, que tiene la mirada pérdida en la acera a donde la furgoneta lanzó a su hijo instantes antes de frenarse por fin.