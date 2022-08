Hasta hoy, el disenso entre socialistas y conservadores se ha focalizado principalmente en la economía. En su primer cara a cara en el Senado, Sánchez y Feijoo se reprocharon la falta de disposición para encontrar soluciones pactadas para paliar la inflación. Feijoo argumentó que las medidas del Gobierno «no ayudan a las familias» y Sánchez que el líder de los populares «no hizo caso» a las once propuestas que le trasladó en su primer encuentro en la Moncloa. A partir de ese primer debate, el resto de propuestas económicas siguió el mismo camino del no: las medidas anticrisis, el pacto del ahorro energético y el aumento de ayudas a las familias no fueron del agrado del PP ni tampoco objeto de negociación por el PSOE.

Pactos de Estado y elecciones

Para ambas formaciones políticas, los llamados pactos de Estado fueron una necesidad a consensuar, pero también otro punto de desencuentro. Tampoco consiguieron resultados en las negociaciones por renovar el CGPJ, la Ley de Memoria Democrática o la Ley de Secretos propuesta por el Gobierno. Pero hay una cuestión que sí que se valoró positivamente en los dos partidos, que fue el 2 % de gasto en Defensa, aunque no se ha pactado formalmente, puesto que tendría que formar parte de los nuevos Presupuestos Generales del 2023.