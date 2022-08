Según ha explicado, la Ejecutiva decidirá cómo actuar ante la suspensión de Borràs después de las vacaciones: «Junts no ha tomado ninguna decisión porque no ha habido tiempo. La única decisión que se ha adoptado es dejar claro que Laura Borràs no dimitirá».

Por otro lado, ha sostenido que el voto a favor de ERC y la CUP a la suspensión de Borràs ante su juicio por presunta prevaricación y falsedad documental es «la constatación muy importante de esta falta de lealtad entre los partidos que se supone» que son compañeros de viaje, en sus palabras.