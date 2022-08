«No han dicho cuál era su propuesta. No han dicho absolutamente nada, solo ruido artificial, destructivo, que no construye absolutamente nada», ha añadido.

Por último, ha calificado como «un escándalo» que el PP diga que apagar los escaparates empeorará la seguridad.

La posición del PP, ha concluido el portavoz socialista, «es simplemente el no por el no ante el Gobierno, y lo que demuestra es que no hay nadie capaz de coger el timón y acercar al PP al sentido de Estado del que se alejó hace mucho tiempo».