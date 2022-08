Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, durante una rueda de prensa en la Real Casa de Correos el pasado mes de julio. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció el lunes un recurso de inconstitucionalidad contra las medidas de ahorro energético del Gobierno al considerarlas «una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias». Ayer, dio a conocer los diez puntos en los que ve indicios de inconstitucionalidad.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Temperaturas

«El objetivo del Real Decreto Ley no es garantizar el suministro de gas, ya que el mismo decreto afirma que España no tiene ese problema». Por ello, el Gobierno de Madrid asegura que el Estado no puede fijar topes de temperatura en hogares y comercios.

Obligatoriedad

Al ser un acuerdo europeo que no es obligatorio seguir, la formación de Ayuso considera que puede no implementar las medidas del Gobierno.