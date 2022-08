Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijoo durante el Congreso del PP celebrado en mayo en Madrid. JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

Alberto Núñez Feijoo no era contrario a aprobar las medidas del decreto de ahorro energético presentadas por el Gobierno, pese a considerarlas improvisadas. «Debemos decirle a los españoles la verdad y establecer un plan de ahorro energético en este momento en España», dijo hace casi dos semanas. Sin embargo, los planes de la presidenta de la Comunidad de Madrid han ido en dirección contraria e Isabel Díaz Ayuso anunció el lunes que recurrirían el decreto ante el Tribunal Constitucional. El PSOE ha visto en esta doble vía de oposición una oportunidad de oro para provocar otra fractura en las filas conservadoras similar a la que existió entre Ayuso y Pablo Casado, ya desaparecido de la política.

«Poner orden» en el PP

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, pidió a Feijoo que «ponga orden en su partido porque la agenda política la está marcando la señora Ayuso». La ministra comparó ayer la actitud de la presidenta madrileña con lo sucedido en el procés y aseveró que no van a «permitir que ningún Gobierno haga insumisión, ese camino lo conocimos no hace mucho y acabó mal». Concluyó que «lo mínimo» que se espera del principal partido de la oposición es que «cumpla con la ley», ya que el PP aún se muestra contrario —pero abierto— a dar su visto bueno a las medidas del Gobierno en el ahorro energético.

En la misma línea se expresó el titular de Cultura, Miquel Iceta, que criticó que el PP no ejerciese un papel «razonable de la oposición» y que su liderazgo es constantemente cuestionado porque, pese a que la formación ha estado liderada por Pablo Casado y ahora por Alberto Núñez Feijoo, parece que no son los que dirigen las políticas del partido. «En el PP van cambiando de líderes, pero quien manda es Ayuso. Antes parece que tenían uno que era Casado, ahora es Feijoo, pero quien manda en el fondo es Ayuso», aseguró el ministro, que además criticó que el principal partido de la oposición no tenga una postura «común» respecto al decreto.