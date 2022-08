En una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, el ministro ha comentado que la presencia de la espada en la jura fue «sobrevenida» porque Gustavo Petro la «había pedido para preparar la ceremonia y el Gobierno saliente se la había negado».

Iceta ha apuntado que, «normalmente», suelen avisar antes de «estas cosas protocolarias». «Yo no sé si me pasa una espada por delante no sé si me levanto o no, la verdad. Si me han avisado, igual sí», ha señalado.