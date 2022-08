La ofensiva de Ayuso

Al mismo tiempo, la ministra de Industria acusó al PP de ser el responsable de «generar todas las dudas, la desconfianza y el ruido que se ha producido ante una norma necesaria» y volvió a pedir a Feijoo que «ponga orden en su partido», en referencia a la ofensiva lanzada por la baronesa madrileña desde la misma noche en la que se conoció el contenido del decreto ley. «Madrid no se apaga», publicó en sus redes sociales.

El ruido no evitará que todos los Gobiernos acaben cumpliendo con la norma. Sin embargo, tanto el PP como el PNV van a llevar todas las dudas derivadas de la redacción de la misma. Por ejemplo, se fija a las 22 horas el horario de apagado de los escaparates con salida a la vía pública, pero no se concreta cuándo se puede volver a encender o qué pasa en el caso de los locales con cierre más allá de esa hora. Tampoco se diferencia entre tipo de negocios o su localización geográfica para fijar una temperatura mínima, que se establece por norma general en 27 grados. Ribera ya concedió que habría «flexibilidad», pero no ha concretado.