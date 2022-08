Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deportes, en una tienda de música en Barcelona Enric Fontcuberta | EFE

A sus 61 años, el ministro bailón del Gobierno reconoce que intenta disfrutar con «la aventura» de la vida y de la política. El titular de Cultura, rescatado por Sánchez para el núcleo duro del PSOE, comparece risueño, descorbatado y con un pin del bono cultural, la gran apuesta de su departamento, en la solapa. Si alguna vez se fue, Miquel Iceta (Barcelona, 1960) ha vuelto.

—¿Este Gobierno está falto de alma, como dice la vicepresidenta Díaz, y baila en exceso?

—No... Este Gobierno tiene alma y un corazoncito muy a la izquierda, muy dedicado a mejorar la vida de la gente que lo pasa peor y a repartir los perjuicios de una manera justa cuando vienen mal dadas. Yo me sitúo a la izquierda de lo posible. Y siento orgullo de un Gobierno que ha acertado en lo fundamental: salvar la economía y proteger a la gente. Feijoo le llama a esto pufo. Yo le llamo sentido común.

—¿El sentido común, en este trance histórico, es endeudarse?

—Totalmente, y no vamos a hacerlo tanto como lo hizo Feijoo. Cuando uno aspira a gobernar, hay que evitar la ignorancia, la incompetencia y el sectarismo. Tú no puedes decir que movilizar recursos es crear un pufo cuando toda Europa lo está haciendo. El PP demuestra que no se puede contar con él. Y eso no es bueno, ni siquiera para ellos mismos.